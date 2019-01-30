Депутат ГД Сергей Боярский выталкивал свою застрявшую машину в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Боярский был вынужден вместе с прохожими выталкивать свою служебную машину на одной из улиц Васильевского острова Петербурга. Автомобиль застрял из-за неубранного снега и льда.

Видеозапись этой ситуации выложена 30 января в одном из петербургских пабликов «ВКонтакте».

Проблема у автомобиля представительского класса возникла на Детской улице, рядом находится благотворительное кафе «Добродомик» для пожилых людей.

На записи видно, что машина не смогла выбраться из проезда. Автор записи комментирует, что это произошло, «потому что у нас не чистят снег».

Водитель машины подложил под передние колеса резиновые коврики из салона, но это не помогло. Тогда Боярский вышел из автомобиля и при помощи очевидцев, уперевшись в багажник машины, вытолкнул ее со льда и снежной каши.

Он жестом отблагодарил помощников и уехал.

Добавим, что жители Петербурга продолжают жаловаться на плохую уборку города от снега и наледи.

«Я родился, вырос и живу в городе на Неве 58 лет, и я не помню такого хаоса на дорогах и тротуаров как в эту зиму», — написал в редакцию ИА REGNUM петербуржец Андрей Мамаев.

Он приложил к своему письму фотографии неубранных остановок общественного транспорта и проезжей части на улицах Калининского района.