В Белгороде прошло первое заседании комиссии по выбору мэра

Белгород, , 18:09 — REGNUM Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Белгорода состоялось 29 января. Как сообщила пресс-служба мэрии, к ранее утверждённым представителям городского совета депутатов присоединились члены комитета, одобренные областным правительством.

Председателем комиссии избрали депутата облдумы, председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Фёдора Сулима. Его заместителем стала депутат горсовета, проректор по правовым вопросам Белгородского университета кооперации, экономики и права Оксана Владимирова. Председатель Совета БООО ветеранов войны, труда, ВС правоохранительных органов Наталья Звягинцева избрана секретарём комиссии.

Счетную комиссию возглавил художественный руководитель БГАДТ им. М.С. Щепкина Виталий Слободчук. В состав комиссии также вошли заместитель начальника департамента — начальник управления государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области Нина Иванова и заместитель руководителя администрации губернатора — начальник контрольного управления Елена Долманова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты назначили конкурс на замещение должности главы администрации города Белгорода на 12 марта. Вакансия в мэрии образовалась, когда Константин Полежаев, занимавший эту должность с 2015 года, ушёл в отставку.

Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области — начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства. Он сменил на посту Юрия Галдуна, который, в свою очередь, был назначен первым заместителем главы администрации Белгорода, в до проведения конкурса — временно исполняющим обязанности мэра.

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