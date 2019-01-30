«Внешние силы расколоть Россию не смогут» — ростовский депутат

Ростов-на-Дону, , 18:09 — REGNUM Киеву неподвластен раскол России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»), комментируя намерение украинской стороны работать на раскол России.

«Внешние силы никакими воздействиями расколоть нас не смогут. К счастью, на сегодняшний день нет удачных примеров, которые направляют народ на путь сепаратизма. Все последние примеры тех же курдов, которые взяли курс на самоопределение, ни к чему хорошему не привели, не говоря уже про Украину», — отметил народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России через поддержку сепаратизма в регионах, прежде всего — в национальных республиках. Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя заявление Анны Гопко, подчеркнул, чтоэту стратегию нельзя пропускать мимо ушей и усмехаться над ней.

«Необходимо усилить меры безопасности, контроль на границе и линии разграничения в Донбассе», — сказал Бредихин.

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