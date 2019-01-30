Эксперт об украинских угрозах расколоть Россию: «Я бы отнёсся серьёзно»

Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM К угрозам расколоть Россию, в том числе исходящим с Украины, доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров относится серьёзно. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о планах раскалывать Россию изнутри.

«Это не первая и, конечно, не последняя попытка разорвать Россию на лоскутное национальное одеяло. Обидно, что такого рода диверсиями собираются заниматься наши братья, но такова, видимо, логика текущего момента российско-украинских отношений. Есть ли в этих угрозах какая-то реальная опасность? Я бы отнёсся серьёзно», — сказал Валерий Амиров.

По его словам, Советский Союз тоже казался когда-то практически монолитным, дружба народов — нерушимой, поскольку выдержала и войны, и индустриализацию, и репрессии, и много чего еще. Разумеется, волноваться из-за каждой агрессивной реплики не стоит, но надо всегда помнить, что национальный вопрос — уязвимая точка любого многонационального государства, отмечает Валерий Амиров.

«Этой проблематикой надо заниматься каждый день и не слушать тех, кто льёт елей по поводу единства российских народов. Единство скрепляется экономикой, высоким уровнем жизни, патриотизмом, уважением к государственности. Мы сегодня не можем, увы, похвастать ни одним из этих параметров…» — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из украинских СМИ появилось интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко. В нём она заявила о том, что Украина намерена раскалывать Россию изнутри. В перечне регионов, которые могут оказаться под прицелом, — Кавказ, Кубань, республики Поволжья, Карелия и Тува.