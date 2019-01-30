Запад считает Украину инструментом для дальнейшей экспансии России — мнение

Симферополь, , 17:47 — REGNUM Риторика о расколе России изнутри принадлежит не столько Украине, которая утратила любую самостоятельность, сколько империалистическому центру — США, ЕС, НАТО, которые теперь считают Украину своей колонией и одновременно — инструментом для дальнейшей экспансии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 30 января высказал российский журналист Константин Сёмин, комментируя заявления украинских властей о поддержке центробежных сил внутри России.

«Это заявление не должно восприниматься как новость и новостью, конечно, не является. Обещания украинских националистов освободить Кубань или Кавказ, дойти до Москвы раздаются примерно раз в неделю. Вся эта риторика принадлежит не столько Украине, государству, утратившему любую самостоятельность, сколько империалистическому центру — США, ЕС, НАТО, которые теперь считают Украину своей колонией и одновременно — инструментом для дальнейшей экспансии. То есть, безусловно, Украину попытаются использовать как таранное орудие, а украинских националистов — как зондеркоманду, если вдруг фантазии мадам Гопко однажды получат шанс воплотиться в реальность», — отметил журналист.

По его словам, у планов по расчленению СССР, а с 1991-го года — России, длинная история.

«Все современные проекты так или иначе опираются на польский план «Прометей», на «заповеди» гиммлеровского комитета освобождения народов России, на чертежи и карты Амкомлиб — Американского комитета освобождения народов СССР. Напомню, что даже на памятнике Тарасу Шевченко, открытом президентом Эйзенхауэром в Вашингтоне, изображён разрывающий цепи Прометей, а рядом написано что-то об освобождении Кавказа от оков тирании. В США до сих пор проходят ежегодные недели «порабощенных народов», куда приглашаются деятели из разных стран и регионов, предназначенных для «демократического раскрепощения». Так, до недавнего времени в Вашингтоне радушно принимали татарских националистов. Их лидер, самопровозглашенный президент Татарии в изгнании, перебежчик Мирзоянов — по совместительству работает в Принстонском университете и сегодня активно комментирует дело Скрипалей», — уточнил Константин Сёмин.

Он также напомнил, что в США работает целая группа экспертов, чей главный хлеб — годами предсказывать сроки и сценарии распада России. В основном они группируются вокруг Джеймстаунского фонда, исторически связанного с американским разведывательным сообществом.

«То есть никакой новизны здесь быть не должно. Вопрос в том, является ли каркание обычным звуковым сопровождением или у воронья появилась какая-то новая надежда. В случае серьёзного общегосударственного кризиса, который, с моей точки зрения, невозможен без серьёзных внутренних причин, начнут расходиться все межрегиональные швы, а «международные партнёры», конечно же, не будут наблюдать за этим процессом безучастно», — уверен Сёмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что Киев будет работать на раскол России через поддержку сепаратизма.

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