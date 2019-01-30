Украинский генерал рассказал о циничном интересе НАТО к Украине

Киев, , 17:43 — REGNUM Бывший замначальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко поддерживает предоставление Украине плана действий по членству в НАТО и вступление в альянс. Соответствующее заявление Романенко сделал 30 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Безусловно, Украина нужна, потому что Украина на восточной границе Европы, их ценностей, их безопасности. Они очень ценят свою безопасную и спокойную жизнь. Хотя в последнее время мы видим, что происходит в Европе. Война, которую развязала Россия в отношении Украины, представляет опасность для их способа жизни. Они также ищут выход из такого положения. Они заинтересованы в том, чтобы Украина была мощной настолько, насколько они считают, и развита настолько, как они считают, к сожалению», — пояснил Романенко.

Он напомнил, что нейтральный статус Украины не уберег её от войны и потери Крыма.

«Украина как государство, её силовые структуры и ВСУ прошли свой путь выбора… При Януковиче мы были в нейтральном статусе нейтрального государства. К чему это привело? Сначала президент ввел этот статус, а потом пригласил войска другого государства, чтобы они непосредственно нами управляли», — сказал Романенко.

При этом он считает, что пока решение о членстве Украины в НАТО не принято.

«Сейчас ситуация окончательно не определилась, она нуждается в серьезной работе», — добавил Романенко.

Ранее, 29 января, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский Союз и получит план действия для членства в НАТО. «В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Нет никаких сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО», — сказал Порошенко.

Как сообщалось, 29 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на последнем заседании НАТО практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения процесса вступления Украины в НАТО.

«Что изменилось в 2018 году, и даже до этого в 2016—2017 годах? Если сначала за нами наблюдали. Потом нам помогали. А на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины. И это ответ на все измены о том, что «нас там никто не ждет и мы никому не нужны. Нам нужно не только вступить в Альянс, нам нужно достичь стандартов, нужно новое оружие, новые методики и новая система, которая будет отвечать нашим интересам», — сказал Полторак.

Напомним, по данным опроса социологического центра Социс, 58,3% украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский Союз.21,6% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС, 8,1% не принимали бы участия в референдуме. 12,0% респондентов не смогли ответить на вопрос. При этом45,5% украинцев заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО, 29,4% респондентов высказались против, 8,5% респондентов сказали, что не придут на референдум, 16,6% — затруднились ответить.

44,7% убеждены, что Украина должна выбрать свой путь развития, при этом опираясь на свои ресурсы. 42,8% украинцев считают, что Украине нужно решительно двигаться в направлении Европы и Запада. Только 8% опрошенных сказали, что Украина должна более решительно двигаться в направлении России и востока. 4,6% не ответили на вопрос.