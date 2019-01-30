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Министр обороны Венесуэлы заявил о верности Николасу Мадуро

Политика

Владимир Падрино Лопес призвал военных защищать президента страны в соответствии с присягой

Каракас, 30 января 2019, 17:42 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро является единственным законным главой республики и верховным главнокомандующим Боливарианскими вооружёнными силами, заявил 30 января министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

«Мы полны энергии, чтобы защищать нашу родину. И у нас есть необходимое оружие для этого», — сказал он, выступая перед военнослужащими в Каракасе.

Министр призвал военных защищать Николаса Мадуро в соответствии с их присягой.

Напомним, ранее провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил о ведущихся переговорах как с представителями гражданской администрации, так и с военными. По его словам, консультации проходят в секретном режиме, чтобы гарантировать безопасность их участникам.

Гуайдо заявил, что оппозиция имеет немалую поддержку среди военнослужащих, и выразил уверенность в скором переходе армии на его сторону.

29 января Николас Мадуро анонсировал создание в течение ближайшего месяца десятков тысяч подразделений народного ополчения по всей стране, в которые войдут два миллиона человек.

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Политический кризис в Венесуэле
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