Affari Italiani: Нобелевскую премию мира должен получить Маттео Сальвини

Рим, , 17:41 — REGNUM Нобелевскую премию мира в 2019 году следует присудить вице-премьеру Италии и министру внутренних дел Маттео Сальвини, написал в своей авторской колонке в среду, 30 января, обозреватель Affari Italiani Андреа Лоруссо.

Усилия Сальвини, который в соответствие со своими предвыборными обещаниями снизил поток нелегальной миграции в Италию в двадцать раз, привели к важным последствиям не только для Италии, но и для всего региона, отмечает автор.

Правительство Италии не впускает в страну перевозчиков нелегальных мигрантов, вследствие этого снижается и число платных рейсов на моторных лодках, а значит, и количество гибнущих в этих рейсах, подчеркивает Лоруссо.

Кроме того, меньшее число нелегальных мигрантов попадают в Италию и оказываются вынужденными жить и работать в недостойных условиях, а на итальянских улицах становится меньше наркоторговцев и проституток — при отсутствии альтернативы мигранты зачастую шли именно этим путем, отметил автор.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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