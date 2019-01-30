Эксперт прогнозирует начало прямого диалога Киева и Москвы

Киев, , 17:39 — REGNUM Бывший замначальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что рано или поздно Киев и Москва начнут прямые переговоры по завершению войны на Донбассе. Соответствующее заявление Романенко сделал 30 января в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он считает, что после выборов на Украине начнется «перезагрузка» отношений с Россией.

«Однозначно есть. Лучше, чтобы нам в этом помогали… Мы открыты для того, чтобы нам помогали союзники, но это касается отношений Украины и России. После президентских и парламентских выборов будет перезагрузка в этом сенсе. Но рано или поздно этот диалог будет», — прогнозирует Романенко.

По его словам, специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик сделал информационный вброс, чтобы проверить реакцию Украины и России на новый мирный план по Донбассу.

«Это делается для того, чтобы пробно посмотреть реакцию всех сторон… Все ищут пути выхода. Будут ли сдвиги до президентских выборов? Мой ответ — нет. Возможно будут наработки. Нарабатывается новый формат и подходы к этому, потому что старые — минские соглашения, не работают», — сказал Романенко.

Как сообщалось, 18 января сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойкопризвал Киев начать прямые переговоры с Москвой по завершению войны на Донбассе.

Напомним, 28 января специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Сайдикпредложил «нормандской четверке» утвердить новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Ожидается, что новый договор заменит Минские договоренности, которые не выполняются сторонами. Об особенностях нового плана Сайдик рассказалв интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

В частности, концепт предусматривает ввод в отдельные регионы Донбасса совместной миссии миротворцев ООН и ОБСЕ (с военным, полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.

«В течение последних лет мы увидели, что в Минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента — проведение местных выборов — требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. У ОБСЕ задача оценивать избирательный процесс, а поэтому она не может организовывать выборы. К тому же добавляется аспект безопасности», — сказал Сайдик.