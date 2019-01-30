Президент Кипра поздравил Ципраса с прекращением спора с Македонией

Никосия, , 17:41 — REGNUM Президент Кипра Никос Анастасиадис поздравил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с ратификацией соглашения с Македонией, которое должно прекратить 28-летний спор между странами-соседями, 30 января передает агентство Associated Press.

После переговоров с главой греческого правительства в Никосии Анастасиадис заявил, что надеется на укрепление безопасности и расширение экономического сотрудничества в регионе благодаря сделке между Грецией и Македонией.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января греческий парламент ратифицировал сделку о названии, согласно которой Македония будет переименована в «Северную Македонию», а Греция прекратит препятствовать принятию бывшей югославской республики в НАТО и ЕС.

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