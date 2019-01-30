Эксперт: план по расколу РФ для Киева опубликовали в американской газете

Симферополь, , 16:57 — REGNUM Первоисточником, по которому делали свои заявления украинские госслужащие насчёт поддержки сепаратизма в РФ, стала статья «Управляя распадом России», опубликованная в вашингтонской газете в январе 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«В данном случае ситуацию лучше всего характеризует фраза из известного фильма: «Галантерейщик и король — это сила!». Украина, которая находится в состоянии фактического разрушения экономики и политических институтов и сама балансирует на грани дезинтеграции, собирается работать на раскол России. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Очевидно, что первоисточником, по которому делала свои заявления Анна Гопко, стала статья «Управляя распадом России», опубликованная в вашингтонской газете «The Hill» 9 января этого года», — отметил эксперт.

По его словам, автор статьи — выходец из Польши Януш Бугайски, ранее руководивший восточно-европейской программой в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований и известный тем, что является яростным противником России. В своей статье автор утверждает, что для сдерживания «российского неоимпериализма», требуется новая стратегия, которая будет способствовать упадку страны и позволит преодолеть международные последствия от её распада. То есть фактически он предлагает американскому руководству повторить сценарий распада СССР, но уже по отношению к России.

«В данном случае обращает на себя несколько моментов. Во-первых, подобные публикации всегда работают на рост нервозности в странах, против которых они направлены. Они как бы заставляют верить в реальность этих сценариев. Так, в своё время после публикаций И. Панарина о неизбежности распада США на несколько государств многие сотрудники американских исследовательских центров интересовались у российских коллег об их отношении к этим «планам», — подчеркнул Бедрицкий.

Во-вторых, отмечает он, несмотря на то, что статья написана экспертом, а не политиком, она всё же была напечатана в газете, которая распространяется в службах Конгресса, Белом Доме, то есть среди людей, принимающих политические решения, и таким образом она лишний раз демонстрирует уровень русофобских настроений, царящих в Вашингтоне.

«Статья посвящена не столько анализу (независимо от его качества), сколько рекомендациям американскому руководству о необходимости работать на развал России. И это уже может расцениваться как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства, в отличие, от мифического русского влияния на американские выборы. И, наконец, возвращаясь к словам Гопко. То, что официальное государственное лицо делает заявления подобного уровня, наглядно говорит о самом нынешнем украинском государстве: о его самостоятельности, «возможности» налаживания с ним добрососедских отношений и, наверное, даёт повод задуматься над тем, как необходимо выстраивать внешнеполитическую линию по отношению к откровенно враждебному соседу», — добавил Александр Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что Киев намерен расколоть Россию через поддержку сепаратизма — в частности, «высказывать солидарность коренным народам Российской Федерации», «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов», которые Россия якобы пытается ассимилировать.

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