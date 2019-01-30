Азиатскую террористку задержали под Петербургом

Всеволожск, Ленинградская область, , 16:58 — REGNUM Гражданка одной из центральноазиатских стран, находящаяся в международном розыске за терроризм, задержана во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в Пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина, 1993 года рождения, была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий 28 января. Она разыскивается правоохранительными органами своей страны в связи с подозрением в участии в деятельности террористической организации.

«С целью уклонения от преследования по национальному законодательству на родине, разыскиваемая гражданка попыталась скрыться из поля зрения правоохранительных органов на территории Российской Федерации под видом трудовой мигрантки», — пояснили в пресс-службе Погрануправления.

Задержанная помещена в Центр временного содержания иностранных граждан, который находится в Красном Селе (Санкт-Петербург).

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов сегодня, 30 января, сообщил, что в петербургском регионе ведется розыск боевиков, скрывавшихся от органов правосудия своих стран. В прошлом году были задержаны четыре таких выходца из среднеазиатских республик.

Вместе с ФСБ в Петербурге выявлено 12 преступлений, связанных с содействием терроризму. Выдворено 24 сочувствующих исламским экстремистам лица, для которых не нашлось оснований привлечь их к уголовной ответственности.

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