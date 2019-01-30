Задержанный сенатор Арашуков попросил переводчика с русского языка

Москва, , 16:50 — REGNUM Задержанный сенатор Рауф Арашуков (Карачаево-Черкессия) в ходе допроса заявил, что не владеет русским языком в достаточной мере и потребовал переводчика. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан сегодня, 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации. В самом начале заседания, было объявлено, что его часть будет закрытой. Зал был блокирован сотрудниками Федеральной службы охраны, а трансляция заседания для журналистов была выключена.

В начале заседания в зал вошли генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В этот момент на голосование был поставлен вопрос о снятии неприкосновенности с сенатора Арашукова. Тот попробовал бежать из зала, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко порекомендовала ему этого не делать.

В итоге с Арашукова была снята неприкосновенность. Ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: часть 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), часть 2 статьи 105 («Убийство»), часть 4 статья 309 («Давление на свидетеля»).

У Арашукова была возможность выступить во время рассмотрения вопроса о снятии с него неприкосновенности, но он ей не воспользовался. В итоге под конвоем сенатор был выведен из зала заседания.

На допросе Арашуков заявил, что он плохо владеет русским языком и попросил переводчика. Следствие предоставило сенатору переводчика.

Позднее стало известно о задержании отца сенатора — Рауля Арашукова.

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