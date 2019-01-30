Китай и страны Туркестана не могут договориться о маршруте железной дороги

Бишкек, , 16:43 — REGNUM Власти трех стран всё еще не смогли договориться о маршруте и стандартах железной дороги, проходящей через Китай, Киргизию и Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорог Киргизии.

По информации ведомства, прошлые переговоры по этой теме состоялись в узбекской столице более года назад — в конце декабря 2017 года. Тогда участники заседания обсудили вопросы, касающиеся ширины колеи и маршрута будущей железной дороги.

При этом рассматривались два варианта прокладки железной дороги по территории Киргизии: «Торугарт — Достук — Джалал-Абад» — протяженностью около 432,8 км и «Торугарт — Арпа — Кара-Суу» — протяженностью 278 км.

В министерстве транспорта отмечают, что наиболее оптимальным для киргизской стороны является первый вариант маршрута.

«Данный вопрос все еще находится на обсуждении сторон в рамках рабочей группы. После того как будет окончательно определен вопрос технических стандартов, станет известно, до какой протяженности железнодорожного коридора будет использоваться стандарт КНР», — подытожили в минтрансе.

ИА REGNUM напоминает, что проект железнодорожной магистрали «Китай — Киргизия — Узбекистан» предусматривает последующее налаживание железнодорожного сообщения с Афганистаном, Ираном и Турцией — для того, чтобы получить выход на европейскую сеть железных дорог.

В проекте киргизского участка железнодорожное полотно планируется проложить из города Кашгар (СУАР) через перевал Торугарт на киргизско-китайской границе, далее через долину Арпа (Нарынская область) с последующим выходом на город Узген (Ошская область) и город Кара-Суу на границе с Узбекистаном. Предварительная стоимость проекта оценивается в $6 млрд (398 млрд рублей).

Проект безуспешно обсуждается около 20 лет.

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