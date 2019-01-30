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Мэр Риги Ушаков не был задержан правоохранительными органами

Политика

«Моя совесть чиста», — сказал Ушаков в коротком комментарии журналистам

Рига, 30 января 2019, 16:36 — REGNUM  Экс-депутат Рижской Думы Руслан Панкратов на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил, что мэр латвийской столицы Риги Нил Ушаков задержан сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

По словам политика, его увезли в следственный изолятор, до этого на рабочем месте в рижской думе и в доме Ушакова были изъяты все компьютеры, телефоны, флешки, все носители информации и рабочие документы.

Однако позже выяснилось, что Ушаков не задержан. Он не уехал после обыска в своём доме вместе с сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Мэр Риги уже дал первые комментарии журналистам, подтвердив факт обысков и подчеркнув, что «его совесть чиста». Он также отметил, что пока никаких обвинений ему не предъявлено, и что не видит оснований уходит с поста градоначальника.

«Я готов к любым вызовам, но сейчас самое главное обеспечить нормальное функционирование Рижской думы», — заявил Ушаков журналистам у своего дома, после чего вместе с супругой Иветой сел в микроавтобус KNAB и уехал вместе с сотрудниками.

Давать детальную информацию Ушаков отказался.

«Мы сообщим, когда будет, что сообщить», — цитирует слова Ушакова портал TVNET, который отмечает, что как Ушаков, так и его супруга Ивета Страутиня-Ушакова общении со СМИ сохраняли приветливость и хладнокровность.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время обысков мэр Риги Ушаков пропал

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Политическая жизнь Латвии
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