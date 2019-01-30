Путин встретится с предстоятелями православных церквей разных стран

Москва, , 16:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 31 января проведёт встречу с предстоятелями и главами делегаций православных церквей из разных стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства будет присутствовать на торжественном акте и концерте, посвящённом 10-летию Поместного собора Русской православной церкви и патриаршей интронизации, который будет проходить в Государственном Кремлёвском дворце.

«Президент встретится также с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей из разных стран, прибывших в Москву для участия в праздничных мероприятиях», — информирует пресс-служба.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал новую церковную структуру на Украине «исключительно политическим проектом», главная цель которого, по его словам, заключается в том, чтобы посеять не только национальную, но и религиозную рознь между народами России и Украины.

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