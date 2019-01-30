Трамп заявил о прогрессе в отношениях с Северной Кореей

Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Нынешние отношения Соединённых Штатов и Северной Кореи ощутимо лучше, чем были в предыдущие годы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Прогресс — большая разница», — написал американский лидер в своём Twitter.

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«Время покажет, что будет с КНДР, но в конце срока предыдущей администрации отношения были ужасными, назревали очень плохие вещи. Теперь совсем другая история», — добавил глава Белого Дома.

Трамп также отметил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1090575400298790912

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны выразили намерение двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Новая встреча глав двух государств должна состояться в конце февраля во Вьетнаме. Предполагается, что саммит пройдёт в пятом по величине городе Вьетнама — Дананге, который в 2017 году принимал саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С датой встречи Вашингтон и Пхеньян пока не определились.

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