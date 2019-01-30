В Казахстане планируют автоматизировать транспортный контроль на дорогах

Астана, , 16:09 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана в первом чтении одобрили поправки в законодательство по вопросам транспорта, сообщает 30 января агентство «КазТАГ».

Проект документа депутатам представил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек. По его словам, документ направлен на автоматизацию транспортного контроля на дорогах республики.

В частности, планируется использовать специальные измерительные средства, интегрированные с базой данных автовладельцев. Система позволит определять наличие документов без остановки транспортного средства.

Министр отметил, что принятие закона позволит повысить качество перевозки багажа и усовершенствовать порядок расследования происшествий на железнодорожном и морском транспорте.

Касымбек добавил, что закон позволит уточнить перечень оснований для остановки транспортного средства, что позволит отказаться от практики повсеместной остановки автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года расходы бюджета Казахстана на развитие автомобильных дорог составили 152 млрд тенге ($401 млн), что на 23,3% меньше, чем годом ранее.

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