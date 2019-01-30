Президент Чили требует освобождения задержанных в Венесуэле журналистов

Сантьяго, , 16:12 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера потребовал освобождения задержанных в Венесуэле сотрудников Национального телевидения Чили (TVN). Свое требование он опубликовал в Twitter 30 января.

«Мы требуем немедленного освобождения журналистов TVN, задержанных в Венесуэле. Наше министерство иностранных дел предпринимает все необходимые меры. Свобода прессы — это очередная жертва в Венесуэле. Мирное решение — это свободные и демократические выборы, немедленно», — написал президент Чили.

Как сообщили чилийские средства массовой информации, два сотрудника TVN — корреспондент и телеоператор — были задержаны в Каракасе вечером 29 января возле президентского дворца Мирафлорес. Вместе с ними были задержаны двое венесуэльских журналистов. Все четверо были остановлены сотрудниками охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Чили признало посла, назначенного самопровозглашенным «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Оппозиционный парламент Венесуэлы — Национальная ассамблея — направила своих послов в страны «группы Лимы» и США.

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