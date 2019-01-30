В России заявили о рисках ядерной войны и ждут реакции Европы: Радио REGNUM

Москва, 30 января 2019, 17:00 — REGNUM
- В Москве заявили, что новая боеголовка США повышает риск ядерной войны;
- В Кремле отрицают войну между Москвой и Киевом;
- Украинские силовики используют в Донбассе британские броневики;
- Как угроза захвата Курил Японией превратилась в экспромт;
- Арестованы Рауф и Рауль Арашуковы.
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