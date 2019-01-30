Власти Италии считают упрощение законодательства «матерью всех реформ»

Рим, , 15:54 — REGNUM Разработанный правительством Италии декрет об упрощении законодательства должен стать «матерью всех реформ», заявил в среду, 30 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Italia Oggi.

Италия не нуждается в чрезмерном уровне регулирования, напротив, правовую среду следует упрощать, она должна быть более открытой для бизнес-сообщества, сказал премьер.

29 января декрет об упрощении законодательства, уже принятый правительством, был утвержден в первом чтении в верхней палате парламента страны — сенате.