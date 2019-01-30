Среда, 30 Января 2019 года
15:59:23 МСК

Власти Италии считают упрощение законодательства «матерью всех реформ»

Политика

Новый декрет прошел первое чтение в сенате

Рим, 30 января 2019, 15:54 — REGNUM  Разработанный правительством Италии декрет об упрощении законодательства должен стать «матерью всех реформ», заявил в среду, 30 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Italia Oggi.

Италия не нуждается в чрезмерном уровне регулирования, напротив, правовую среду следует упрощать, она должна быть более открытой для бизнес-сообщества, сказал премьер.

29 января декрет об упрощении законодательства, уже принятый правительством, был утвержден в первом чтении в верхней палате парламента страны — сенате.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить