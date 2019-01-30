Правительство Косово на грани распада из-за споров о пошлинах для Сербии

Приштина, , 15:51 — REGNUM Правительство отделившегося от Сербии края Косово может прекратить работу уже на текущей неделе из-за разногласий по вопросу о пошлинах на ввоз товаров из Сербии. Об этом заявил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в интервью порталу SYRI.net.

Причиной распада правительства в Приштине может стать выход из состава коалиции представителей Демократической партии Косово, возглавляемой спикером парламента Кадри Весели.

Последний выступил с инициативой о приостановке на 120 дней действия введённой в минувшем году пошлины в размере 100% на товары из Сербии, тогда как Харадинай настаивает на сохранении таможенного сбора до тех пор, пока Белград полностью не признает независимости Косово.

В дополнение к этому в Приштине продолжают нарастать противоречия между Рамушем Харадинаем и президентом Хашимом Тачи. Сегодня косовский премьер сообщил журналистам, что неделей ранее у него произошёл жёсткий разговор с президентом в кабинете министра иностранных дел Бехджета Пацолли, и с того времени между ними прекратились все контакты, сообщает Kurir.

Харадинай отметил, что конфликт связан «с вопросами Косово», но других подробностей раскрывать не стал. Не исключено, что между ним и Тачи обострились противоречия по вопросу пересмотра административной границы между Косово и остальной частью Сербии, которую в Приштине рассматривают как государственную.

Тачи ранее неоднократно заявлял о готовности обсуждать данный вопрос с Белградом, тогда как Харадинай назвал возможное изменение границы «непозволительной роскошью» для Приштины.

Говоря о перспективе распада правящей коалиции, Рамуш Харадинай заявил, что «не боится» новых выборов. Он также отметил, что даже при таком сценарии пошлины на сербские товары продолжат действовать как минимум до июня, когда по итогам выборов сможет быть сформировано новое правительство.

Комментируя список условий для снятия пошлин, который он выдвинул странам Евросоюза, США и Сербии, Харадинай отметил, что те, кто считает их выполнение проблематичным, «выступает против законодательства Косово».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября правительство Косово приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на все товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины. При этом приштинские власти потребовали от Сербии маркировать поставляемые в Косово товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

До этого Приштиной уже были введены пошлины в размере 10% на сербский и боснийский импорт, а решение об их повышении до размера стоимости товара было принято после очередного провала попытки Косово получить членство в Интерполе, которому препятствует Сербия.

Эти действия косовского руководства привели к приостановке переговоров между Белградом и Приштиной по нормализации отношений, которые ведутся под эгидой Европейского союза.

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