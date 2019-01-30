БПП отказался повторно выдвигать Порошенко в президенты — эксперт

Киев, , 15:51 — REGNUM На Украине эксперты по-разному оценивают решение президента Петра Порошенко идти на второй срок в качестве самовыдвиженца, а не от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность».

В частности, политолог Владимир Цибулько отметил, что статус самовыдвиженца позволил Порошенко не проводить партийные съезды.

«Во-первых, его парламентская фракция уже родила в своих недрах нескольких кандидатов, поэтому рационально не созывать партийные съезды партий блока, а потом съезд блока. Это упрощает маневр. Выигрыш Петра Порошенко даст шанс на переформатирование политсилы его имени», — сказал Цибулько 30 января в эфире телеканала «Прямой».

В свою очередь политический эксперт Михаил Чаплыга допускает, что партия БПП отказалась выдвигать Порошенко в качестве единого кандидата.

«Я не очень благосклонно отношусь, когда люди, имея собственную партию, собственного имени, которая входит в парламентское большинство и влияет на формирование правительства и исполнительной ветви власти. Когда человек отгораживается от партии собственного имени или партия собственного имени не соглашается его выдвигать. В таких условиях приходится идти самовыдвиженцем. Тогда не понятно, на кого будет опираться такой человек в случае избрания президентом? Выходит, что собственная партия не будет поддерживать в парламенте, поскольку выдвижение идет не от нее. На какую партию будет опираться президент, у которого по Конституции не так уж и много полномочий?» — задался вопросом Чаплыга 30 января в эфире телеканала «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Порошенко официально заявил, что будет принимать участие в выборах президента в статусе самовыдвиженца. По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, президент идет на выборы самовыдвиженцем, поскольку его поддерживает не только БПП, но и общество.

Напомним, в январе депутат от фракции БПП Аркадий Корнацкий подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента. На Украине 31 декабря стартовала президентская избирательная кампания. Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения и представления кандидатами документов в ЦИК продлится до 3 февраля 2019 года. Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн грн. Регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля включительно. Обращение об отказе от баллотирования Центризбирком будет принимать до 7 марта.