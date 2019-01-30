Кто угомонит политиков Украины, призывающих к сепаратизму народы РФ?

Москва, , 16:04 — REGNUM РФ не должна ничего предпринимать в ответ на слова главы комитета Верховной Рады Украины Анны Гопко, которая пообещала поддержать сепаратистские настроения внутри Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 30 января политолог Андрей Колядин.

«Я считаю, что не стоит предпринимать никаких действий в ответ на эти заявления, — сказал Колядин. — Во-первых, призывы к сепаратизму, как и призывы к радикальным религиозным инновациям, приводят в итоге к тому, что в начале вычленяются коренные народы, потом вычленяются коренные тейпы в этих народах, потом вычленяются наиболее чистокровные люди, потом начинают измеряться черепа, и это превращается в обычный бытовой фашизм. Поэтому любые люди понимают, что сепаратизм — это начальная форма фашизма».

В случае с Гопко, как полагает Колядин, речь идёт об одной не совсем умной политической фигуре, слова которой не вызовут цепной реакции.

«Если бы это было принято в качестве доктрины, тогда мы моли бы считать данное государство (Украину — прим. ИА REGNUM ) фашистским, — сказал Колядин. — Но исходя из того, что большая часть людей на Украине абсолютно разумны и понимают, к чему это может привести, то ни для Украины это не повлечёт никаких политических проблем, ни для РФ, которая всегда уделяла большое внимание коренным народам, в том числе и коренным малочисленным народам, для которых существуют специальные программы поддержки и сохранения их культурной самобытности. Слова Гопко — это слова не совсем разумного политика, не понимающего, к чему приведёт её фраза. Надо не обращать на это внимания. Мы же не обращаем внимания на пьяных на улицах, которые просто истерят, но и не бросаются на людей? Если же она войдёт в буйную стадию, то есть правоохранительные органы Украины, которые смогут её квалицированно подлечить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, Украина с 2014 года активно проводит политику формирования и забрасывания на территорию Российской Федерации подрывных диверсионных групп.

«Эту стратегию нельзя пропускать мимо ушей и усмехаться над ней. Необходимо усилить меры безопасности, контроль на границе и линии разграничения в Донбассе», — заметил Бредихин.

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