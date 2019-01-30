Власти Латвии не видят дискриминации в запрете образования на русском языке

Рига, , 15:44 — REGNUM

Новый министр образования и науки латвийской республики Илга Шуплинская считает, что перевод всех школ на государственный язык в рамках реформы образования не повлияет негативно на культуру и традиции национальных меньшинств. О ситуации с русским языком она подробно рассказала в интервью радио Baltcom.

По ее мнению, чаще всего русскоязычные жители Латвии якобы знают только один язык и якобы не изучают другие.

«Знание языков — это богатство, безусловно. Но результаты опроса показывают нам следующее: если житель Латвии указывает, что он русский по национальности, то, скорее всего, он знает только один язык — русский. Я сейчас говорю про Латгале. И государство думает об этом! Перевод обучения не означает, что в школах нацменьшинств не будет сохранена возможность осваивать родной язык, этнические традиции на своем языке. Я поддерживаю это и выступаю, например, за то, чтобы в Латвии был такой предмет как краеведение. Вещи, которые связаны с традициями культуры и языка, никто не запретит», —заявила Шуплинская.

В интервью она также объяснила, почему осознанно общается с прессой только на латышском языке. Причин такой принципиальной позиции две: установка «Новой консервативной партии» (НКП), которую представляет Шуплинская в новом правительстве, и то, что ситуация с государственным языком в Латвии якобы «не на таком хорошем уровне».

«Если бы мы, например, мы были в Литве, то я бы перешла и общалась с вами на русском языке. Но, в Латвии, это мое личное мнение, ситуация с госязыком не такого хорошего уровня, как хотелось бы. Поэтому считаю, что с момента восстановления независимости Латвии латышскому языку со стороны жителей уделяется недостаточно внимания», — заявила политик.

Она также добавила, что русский язык «должен развиваться в России», и она уважает его как часть русской культуры и использует его в своей научной деятельности и при общении с белорусскими партнерами.

«Я не согласна с представителями русскоязычной общины, что здесь как-то занижены их права и притесняется русский язык. Лично я уважаю русский язык как часть русской культуры — в свободное время я читаю русскую художественную литературу. Но не читаю СМИ, так как для меня неприемлема пропаганда и идеология российского государства», — ответила министр, добавившая, что для коммуникации она использует английский язык.

Как отмечает редакция vesti.lv, Шуплинская неоднозначно ответила на реплику ведущих о том, что все жители страны должны относиться друг к другу дружелюбно.

«Да, мы все латвийцы. Но я не знаю, что вы имеете в виду? Что означает быть дружелюбными? Если вы думаете, что это означает поддержку развитию воскресных школ, культуре, то без сомнения, я выступаю за это и поддерживаю. Но если дружелюбие подразумевает под собой поддержку почти 100 школ с другой системой обучения, я считаю, что такого быть не может в государстве, где в основе лежат другие приоритеты. Мы знаем, что все время есть проблемы с двухобщинным обществом», — заключила министр.

Напомним, что в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

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Затем в ноябре 2018 года министерством образовании Латвии подготовило проект правил, регламентирующих дошкольное образование. На основании новых правил латышский язык станет основным в общении воспитателей и воспитанников в русских садиках.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с третей попытки 23 января в Латвии утвердили новое правительство спустя почти четыре месяца. В подписанной правительственной декларации «укрепление и развитие латышского языка» было заявлено приоритетным направлением. Также Помимо поддержки образования только на латышском, планируется усилить патриотическое воспитание на всех образовательных уровнях.