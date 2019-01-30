NDI: Грузию охватила коррупция

Тбилиси, , 15:40 — REGNUM

Коррупция охватила все основные государственные институты Грузии, утверждают представители американского Национал-демократического института (NDI), опираясь на результаты проведенных по их заказу в декабре прошлого года очередных исследований общественного мнения. Презентация политической части исследований прошла 30 января.

Согласно данным проведенных опросов, коррупцию в Грузии более или менее ощущают и воспринимают 34% опрошенных, еще 30% считают ее очень распространенной, 21% считает, что коррупция в стране отсутствует, а 15% не ответили на этот вопрос. Наиболее высоко восприятие коррупции в Тбилиси, где ее признаки видят 31% опрошенных, а очень распространенной считают 42% респондентов.

NDI предлагает и градацию восприятия коррупции по отдельным ветвям власти и учреждениям и организациям. В министерствах очень распространенной считают коррупцию 13% респондентов, более или менее распространенной — 40%, вообще не видят коррупции 14%, а еще 33% не дали ответа на этот вопрос. Очень распространена коррупция в органах местного самоуправления для 12% опрошенных, более или менее распространена — для 39%, относительно коррупции в судебной системе 14% высказались за ее широкое распространение, 35% сочли более или менее распространенной. Восприятие коррупции в политических партиях составило 46%, 12% из которых считают ее очень распространенной. 44% достигает восприятие коррупции в прокуратуре, столько же — в парламенте, школах, вузах, детских садах и различных учреждениях по предоставлению государственных услуг. 9% считают очень распространенной коррупцию в полиции, еще для 32% более или менее заметны признаки коррупции в этой системе.

Что касается проявлений, признаков коррупции в тех же министерствах, большинство опрошенных (63%) назвали непотизм, 34% — получение или требование взятки, 28% — растрату бюджета для собственных целей, 28% — нецелесообразное расходование бюджета, 10% — конфликт интересов и присвоение преимущества одному конкретному бизнесу, 7% — фальсификацию официальных информаций и отчетов, 7% — проведение интересов конкретной политической партии и кандидата. Аналогичным образом, с небольшими процентными и порядковыми различиями, распределяются признаки коррупции и в других госструктурах.

Оппоненты ныне правящей «Грузинской мечты» уже прокомментировали данные NDI и забили тревогу относительно неблагоприятного имиджа Грузии на международной арене. Как заявил журналистам бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили, а ныне — один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, судя по данным опроса NDI, Грузия уже превратилась в олигархическое государство.

«Главная беда этих результатов в том, что невиданно высок и укоренен индекс коррупции. В ведомствах, органах самоуправления он уже дошел до катастрофического. С точки зрения динамики восприятия коррупции мы находимся в самом тяжелом состоянии. Также очень тревожна эрозия демократии. Большинство населения считает, что не живет в демократической стране. Это прямой результат неформального правления, когда самый влиятельный человек не несет никакой политической ответственности ни перед парламентом, ни перед своим населением», — заявил Угулава.

Что касается представителей правящей партии «Грузинская мечта», они отнеслись к этой части исследований с меньшим доверием и заявили, что в отношении восприятия коррупции имеются другие, более надежные индексы.