Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер советует президенту США Дональду Трампу держаться подальше от переговоров по законопроекту о пограничной безопасности и позволить Конгрессу самому решить этот вопрос, сообщает The Washington Examiner.

«Мы и раньше приходили к большим соглашениям, например, по бюджетам и антироссийским санкциям, — сказал Шумер журналистам. — И что было общим в тех случаях? Когда президент не участвует в переговорах, мы почти всегда добиваемся успеха. Когда он вмешивается, это формула неудачи».

У Палаты представителей и Сената есть меньше трех недель, чтобы обсудить законопроект для повышения безопасности границ. Трамп, который согласился положить конец 35-дневному «шатдауну», чтобы эти переговоры могли начаться, надеется, что переговорщики смогут согласиться потратить бюджетные деньги на новую пограничную стену.

Но демократы всё еще сопротивляются давлению, вероятно, согласятся на сумму, который не дотягивает до требования Трампа (он требует $5,7 млрд) — например, некоторые из них предлагают потратить $1,6 млрд на пешеходное ограждение вдоль Рио-Гранде.

Если переговорщики не смогут договориться о стене или предложат недостаточно, Трамп пригрозил не подписывать какое-либо окончательное соглашение, которое обсуждает Конгресс, что может начать еще один «шатдаун».

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