Украина от раскола перешла к «разделу и распаду» — Медведчук

Киев, , 15:39 — REGNUM Украинские власти пытаются разрушить и перекроить по-своему сознание населения страны, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время съезда партии, сообщил 30 января телеканал 112.ua.

«Действующая власть создала обстановку, при которой разговоры о расколе перешли в раздел и распад страны. Крым, неконтролируемые территории Донбасса. Власть своей политикой пытается уничтожить, сломать сознание миллионов граждан нашей страны. Они пытаются уничтожить нашу историческую память, нашу веру, наше сознание того, что и каким образом мы должны жить», — заявил политик.

Медведчук подчеркнул, что политика украинской власти является нетерпимой и ей следует положить конец.

«Текущий 2019 год дает нам всем для этого реальный шанс. Наши главные враги: боевые действия на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция во власти, криминальный беспредел, радикальный национализм, внешнее управление заокеанских хозяев киевской власти, бедность людей и социальная несправедливость», — перечислил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января во время съезда партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук представил план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Согласно плану, Донбасс должен стать автономией в составе Украины.

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