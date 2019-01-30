Для Украины неприемлемо существование Российской Федерации – версия

Москва, , 15:50 — REGNUM В том случае, если в РФ наступит серьёзный системный политический кризис, внешние игроки будут очень активно разыгрывать сепаратистскую карту, полагает политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, которая пообещала от лица Украины поддерживать сепаратистские настроения внутри РФ.

«В рамках того формата, который украинский депутат обозначила, вряд ли идёт речь о какой-то серьёзной угрозе для РФ, — отметил Ремизов. — Но мы должны понимать, что в случае какого-то системного политического кризиса в центре и на федеральном уровне внешние игроки будут очень активно разыгрывать сепаратистскую карту. И внутри, и вовне найдется достаточное количество тех, кто будет пробовать страну на прочность. Понятно, что такие рассуждения о кризисе носят гипотетический характер, но, к сожалению, РФ подвержена циклическим кризисам государственности. И необходимо в периоды относительной устойчивости думать о страховочных механизмах, которые должны быть залогом того, что кризис власти не будет означать развала страны. Кризисы власти не должны перерасти в кризис государственности со всеми вытекающими последствиями».

При этом эксперт уточнил: можно быть уверенными в том, что в случае таких кризисов государственности Украина в её нынешнем виде, безусловно, будет весьма важным плацдармом разрушительной деятельности.

«Это дополнительный повод задуматься о том, что и для России, и для Украины неприемлемо существование друг друга в нынешнем виде, — сказал Ремизов. — То есть для РФ неприемлемо существование Украины в её нынешнем виде, в её нынешнем государственном формате. Точно так же для Украины неприемлемо существование России в её нынешнем государственном формате. Речь идёт не об абстрактных, вечных России и Украине. Я говорю именно о тех государственных конструкциях, которые есть на сегодняшний день. Этот факт, как мне кажется, недооценивается. У нас есть сосед, для которого существование РФ неприемлемо. И надо понимать, что нынешние параметры государственного устройства Украины несовместимы с долгосрочной безопасностью Российской Федерации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России. По её словам, надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идёт о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

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