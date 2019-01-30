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Президент Индонезии о незаконной ловле рыбы в стране: «Нет такого понятия»

Политика

Президент Индонезии встретился с предпринимателями в сфере рыболовства

Джакарта, 30 января 2019, 15:35 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в настоящее время практически не существует практики незаконного рыболовства в индонезийских водах, поэтому ожидается, что промышленность по добыче рыбы будет расти, сообщает Antaranews.

«В нашем море, это важно, больше нет или почти нет такого понятия, как незаконная ловля рыбы», — заявил президент во время встречи с предпринимателями в сфере рыболовства, которые получили лицензию на ведение бизнеса.

По словам главы государства, более семи тысяч иностранных судов занимались незаконным рыболовным промыслом в водах Индонезии, пока это не было жестко пресечено.

«Около 488 рыболовных судов мы потопили», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года министр по морским делам и рыболовству Индонезии Суси Пуджиастути заявила, что восемь иностранных кораблей были потоплены за незаконный рыболовный промысел в водах Индонезии.

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Внутренняя политика Индонезии
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