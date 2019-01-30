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Анкара продолжит «решительную борьбу» с ФЕТО — МВД Турции

Политика

За 7 месяцев на территории страны было арестовано свыше 1 тыс. человек

Анкара, 30 января 2019, 16:07 — REGNUM  Вооруженные силы Турции за последние семь месяцев арестовали 1 тыс. 76 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом сообщает 30 января Anadolu Ajansi.

Среди задержанных 624 человека были военнослужащими сухопутных войск, 107 — военно-морских сил и 345 — представители военной авиации.

«Министерство национальной обороны и вооруженные силы Турции продолжат решительную борьбу с ФЕТО», — заявил глава оборонного ведомства Хулуси Акар.

Напомним, ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Причиной подобного отношения к ней является обвинение ее лидера религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена в попытке государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года.

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Попытка военного переворота в Турции
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