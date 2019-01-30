Уральский депутат о потугах Рады: «бесперспективные политические доктрины»

Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM Попытки депутатов Украины разжигать сепаратизм в России бесперспективны и указывают на их некомпетентность. Так прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Анны Гопко депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Анна Гопко может разрабатывать что угодно, включая даже такие бесперспективные геополитические доктрины, как разжигание сепаратизма в регионах России. На то им с царского плеча и незалежность подарили в 91-м, чтобы говорить могли что угодно. Безусловно, такие заявления лишь указывают на некомпетентность самой Гопко, ведь что она сделала? Она раскрыла намерение целого депутата целой Рады начать вести информационные и диверсионные действия на территории Российской Федерации», — заявил Вячеслав Вегнер.

По мнению свердловского депутата, на заявление Анны Гопко о поддержке «освободительной борьбы» могут отреагировать и в регионах России, но весьма специфично.

«Насчет Кавказа, думаю, что руководство той же Чечни после подобных высказываний вполне может попросить включить Украину в состав своей республики. Тоже имеют право на такие высказывания. Башкирия вряд ли захочет принимать слова депутата рады всерьёз, так как депутат не объяснил, зачем это надо той же Башкирии? Гопко заявила, что нужно нашим субъектам разъяснить на примере Украины, как надо искать путь к свободе. Спасибо. Может Гопко и свободна, но насчет народа Украины сомневаюсь. От кого они свободны? От нашего газа или своих конфетных олигархов? А так скажу, что никакая Украина не сможет развалить нашу страну и победить ее никто не может. История показала, что развалить Россию можем только мы сами, и надеюсь, что такого мы не допустим со всей своей патриотической мощью», — считает Вячеслав Вегнер.

Напомним, что ранее в СМИ было опубликовано интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко, в котором она заявила о том, что Украина будет раскалывать Россию изнутри. В списке регионов, которые будут поддержаны в «борьбе за независимость» — Кавказ, республики Поволжья, Кубань, Карелия и Тува.

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