США готовят экономическое предложение для КНДР в ответ на денуклеаризацию

Пхеньян, , 15:30 — REGNUM США разрабатывают пакет экономических мер, чтобы стимулировать Северную Корею провести ядерное разоружение в кратчайшие сроки и в полном объеме. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

На данный момент не сообщается о каких-либо конкретных предложениях, однако известно, что в качестве демонстрации серьезности своих намерений США могут использовать так называемые эскроу-счета. В таком случае денежные средства будут перечислены на счёт, открытый в третьей стране, а затем переведены КНДР, но только в случае выполнения ею своих обязательств. Так, на эскроу-счет могут поступить миллиарды долларов, выделенные США, Южной Кореей, Японией и Европейским Союзом, которые будут использованы для строительства и развития инфраструктуры. По информации KBS, наиболее активным сторонником подобного плана является спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, который предпринял уже несколько попыток убедить северокорейские власти сотрудничать на данном направлении.