МИД КНР: сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран

Пекин, , 15:11 — REGNUM Российско-китайские отношения, находящиеся сегодня на беспрецедентно высоком уровне, не предполагают негативного влияния на третьи страны. Об этом заявил 30 января журналистам официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По словам представителя китайского дипломатического ведомства, утверждение официальных лиц США о том, что сотрудничество Китая и России несет угрозы для глобальной безопасности, противоречит объективной реальности.

Гэн Шуан подчеркнул, что отношения между Пекином и Москвой не предусматривают создания союза, а также не направлены на оказание совместного давления на третьи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор национальной разведки Дэниел Коутс заявил, что Россия и Китай будут сотрудничать ради противостояния США. По его словам, от РФ и КНР будет исходить широкий спектр экономических, политических, военных и дипломатических вызовов в отношении Соединенных Штатов и их союзников.

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