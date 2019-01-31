Почему Китай спокоен за Венесуэлу

Каракас, , 06:13 — REGNUM Как относятся в Китае к событиям в Венесуэле, которые США взялись столь яростно приветствовать, и почему Китай не выражает тревоги за серьезные инвестиции, сделанные им в венесуэльскую экономику, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Китайский ученый из профильного Института Латинской Америки — Китайской академии общественных наук — Сюй Шиден — не согласен с мнением, высказанным изданием The New York Times о возможности в Венесуэле сирийского сценария. На стороне президента Николаса Мадуро — подавляющее большинство как властных структур, так и силовых подразделений. Противники Мадуро представляют только парламент, и без усилий США, направленных на продолжение вмешательства в дела Венесуэлы, никаких шансов на победу у мятежной оппозиции нет.

Китай в своем отношении к происходящему демонстрирует позицию настоящей сверхдержавы, для которой геополитические интересы намного важнее экономических. Китайское руководство прекрасно понимает, что американская игра, направленная против него, ведется во многих регионах планеты, поэтому Китай не собирается из экономических соображений поступаться честью своей страны, на чём уже так сильно погорел СССР и что ослабляет современную Россию. Венесуэльский кризис может стать вызовом, способным остановить раскручивающийся маховик военной мировой катастрофы, если найдутся лидеры, способные к ответу.

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