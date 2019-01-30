Спецпредставитель России по Афганистану встретился с главой МИД Пакистана

Исламабад, , 15:06 — REGNUM 29 января спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов посетил Исламабад.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Замир Кабулов обсудил с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши проблемы межафганского урегулирования. Российский дипломат высоко оценил усилия Пакистана по организации переговорного процесса в Афганистане. Пакистанский министр, свою очередь, пообещал, что его ведомство продолжит работу над процессом урегулирования.

Ранее государственный департамент США заявил, что переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе (Катар), организованные при помощи Пакистана, были «плодотворными».