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Спецпредставитель России по Афганистану встретился с главой МИД Пакистана

Политика

Замир Кабулов обсудил межафганское урегулирование с министром иностранных дел Пакистана

Исламабад, 30 января 2019, 15:06 — REGNUM  29 января спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов посетил Исламабад.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Замир Кабулов обсудил с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши проблемы межафганского урегулирования. Российский дипломат высоко оценил усилия Пакистана по организации переговорного процесса в Афганистане. Пакистанский министр, свою очередь, пообещал, что его ведомство продолжит работу над процессом урегулирования.

Ранее государственный департамент США заявил, что переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе (Катар), организованные при помощи Пакистана, были «плодотворными».

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Зарубежная хроника
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