Политолог: «За фантазиями парламентариев Украины прослеживаются резоны»

Москва, , 15:10 — REGNUM Заявление главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях дестабилизировать обстановку в России путём «поддержки свободы» малых народов, в том числе финансовой — декларативное. Это лишь выражение готовности стать транзитёром намерений антагонистов Российской Федерации. Способствовать расколу страны, поддерживая сепаратистские движения внутри России, украинская сторона, конечно, может, но за чужие деньги, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

«С одной стороны, украинские парламентарии склонны к ярким, эпатажным заявлениям, которые могут быть не всегда адекватны. Но за их фантазиями прослеживаются резоны. У самой Украины денег на эти цели нет. Она может служить лишь транзитёром для антагонистов России, которыми выступают США и некоторые страны Европейского союза. Хотим мы этого и не хотим, но идея раскола России через её многонациональность существует. Причём не первое десятилетие», — отметил Евгений Забродин.

Представитель Верховной рады своим посылом обращается скорее к странам Запада, заявляя о более 20 миллионах якобы недовольных российской политикой людей в Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, Кубани, республиках Северного Кавказа.

«Перечень сомнителен. Украина заявляет о себе как удобной транзитной территории. Через неё удобно воздействовать на малые народы Крыма. На полуострове у украинских националистов существует давно налаженный канал через крымских татар и иных исламистов», — считает политолог Забродин.

Тема работы с малыми народами в плане расшатывания и дестабилизации обстановки в России весьма перспективна, полагает эксперт. И финансирование диверсионной политики через Украину на данный момент пройдёт беспрепятственно, отмечает директор фонда «Региональная политика».

«Через Турцию финансовый поток будет для антагонистов России затруднительным. Если в период чеченских войн, в 90-е годы прошлого века, финансирование сепаратистов через этот канал работало слаженно, то ввиду прохладных отношений спецслужб США и Турции сейчас он маловероятен. Как и через среднеазиатские республики, спецслужбы которых плотно сотрудничают с российскими», — подытожил Евгений Забродин.

Напомним, председатель комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко в интервью украинскому изданию «День» заявила о проработке нового внешнеполитического направления Киева. По её словам, оно заключается в выражении «солидарности» коренным народам России и привлечении внимания международного сообщества к якобы имеющему место притеснению прав этих народов.

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