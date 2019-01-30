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Власти США приступили к высылке мигрантов в Мексику — СМИ

Политика

Таким образом Вашингтон защищает беженцев

Вашингтон, 30 января 2019, 15:08 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов приступили к высылке в Мексику мигрантов, попросивших убежища, сообщает 30 января Al Arabia.

Данное распоряжение согласуется с миграционной политикой президента США Дональда Трампа. Американское посольство в Мехико подтвердило данную информацию.

«Соединенные Штаты реализуют протокол о защите мигрантов. Этак акция является ответом на нелегальную миграцию, с которой США сталкиваются на границе», — отмечается в заявлении посольства.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной компании заявил о стремлении положить конец «открытости страны» для беженцев из разных стран, в том числе из Мексики. Глава Белого дома последовательно реализует свою политику.

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