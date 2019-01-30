Жириновский увязал задержание Арашукова с молодежной политикой

Москва, , 15:00 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на задержание члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Мы арестовываем сенатора прямо в зале заседания — это тоже молодежь, ему 30 лет! Работа нужна. Со всеми нужно работать, и работать в позитиве», — заявил Жириновский в ходе Рождественских встреч в Госдуме.

Сегодня, 30 января, был задержан по подозрению в причастности к убийствам и другим преступлениям сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его отца, депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, подозревают в причастности к хищению газа на сумму более 30 млрд рублей.

Отметим, что сенатор Арашуков родился 23 июня 1986 года.