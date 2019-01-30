Спикер парламента Болгарии: президент Радев дискредитирует и унижает страну

София, , 14:58 — REGNUM Спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева назвала отчёт президента страны Румена Радева по итогам второго года его мандата дискредитирующим Болгарию. Об этом сообщает 30 января «Болгарское национальное радио».

Как считает спикер парламента, в республике на сегодняшний день нет ни условий, ни необходимости в проведении досрочных парламентских выборов, которые президент назвал неизбежными.

По её мнению, Румен Радев хочет объявить новые выборы с тем, чтобы назначить служебный кабинет, который пересмотрел бы решение о закупке американских истребителей F-16 для ВВС Болгарии.

Караянчева также отвергла утверждения Радева о том, что депутатами Народного собрания принимаются лоббистские законы. В целом же, по её словам, основными акцентами в речи президента стали «пессимизм и национальное унижение».

Как передавало ИА REGNUM , накануне Румен Радев завил, что 2018 год стал для Болгарии годом «иллюзорной стабильности, роста беззакония и эрозии демократических завоеваний».

Радев напомнил, что за минувший год им было наложено вето на семь законопроектов, принятых Народным собранием, и отметил, что президентский институт «часто служил последним барьером перед лоббистским законодательством и безответственными политическими действиями».

Президент также констатировал, что не видит возможностей для дальнейшего диалога с правительством под руководством премьер-министра Бойко Борисова, и заявил, что для него не стоит вопрос о том, предстоят ли стране досрочные выборы, а речь лишь о том, когда они состоятся.

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