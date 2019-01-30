Среда, 30 Января 2019 года
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Лидер оппозиции в Пакистане: мы свергнем правительство через 6 месяцев

Политика

Асиф Зардари ждёт скорого падения премьер-министра

Исламабад, 30 января 2019, 17:00 — REGNUM  Председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» бывший президент Пакистана Асиф Али Зардари дал интервью, в котором предрёк скорое падение правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Зардари попросил журналистам дать премьер-министру Имрану Хану «ещё шесть месяцев». По словам оппозиционного лидера, объединённая оппозиция может свергнуть правительство не только в ключевой провинции Панджаб, но и в самом Исламабаде.

Зардари отметил, что премьер и его окружение «не способны достигать поставленных целей», поэтому падение правительства станет «хорошим событием» для Пакистана.

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Зарубежная хроника
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