Трамп призвал американцев воздержаться от поездок в Венесуэлу

Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Американским гражданам не рекомендуется посещать территорию Венесуэлы в связи с готовящимися массовыми акциями протеста оппозиции. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Глава Белого дома отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро после введения Вашингтоном нового пакета санкций уже готов вести переговоры с оппозицией, однако глава оппозиционных сил, самопровозглашенный «временный президент» республики Хуан Гуайдо стал «мишенью преследования» со стороны Верховного суда Венесуэлы.

«Сегодня ожидаются массовые акции протеста. Американцы не должны посещать Венесуэлу до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп приказал убить его.

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