«Нужно усилить контроль на границе России и Украины» — о сепаратизме для РФ

Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM Украина с 2014 года активно проводит политику формирования и забрасывания на территорию Российской Федерации подрывных, диверсионных групп. На это в ходе в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя заявление главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о том, что Украина намерена работать на раскол России через поддержку сепаратизма в регионах, прежде всего — в национальных республиках.

«Случаи предотвращения их террористической деятельности зафиксированы в Ростовской области, Крыму. Не будем забывать, что на стороне украинских карателей в Донбассе воюют россияне, в том числе сепаратистски настроенные казаки, например, известный своими призывами к Дмитрию Ярошу ввести «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Новочеркасск Сергей Ажинов. Они имеют своих сторонников и на российской территории. «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает отношения с крымскими татарами в Крыму», — отметил собеседник агентства.

«Украина фактически открыто поддерживала «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и покупала его нефть, что, естественно, может отразиться на переброске исламистов, в том числе из Херсонской области и Донбасса в Поволжье и Северный Кавказ. Эту стратегию нельзя пропускать мимо ушей и усмехаться над ней. Необходимо усилить меры безопасности, контроль на границе и линии разграничения в Донбассе», — заключил Бредихин.

Напомним, ранее глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России. По ее словам, надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.

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