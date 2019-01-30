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Трамп: При мне почти уничтожили ИГ* и почти договорились с КНДР и талибами*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ, *«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 30 января 2019, 14:52 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп высоко оценил 30 января свои достижения на посту главы американского государства, в том числе в плане уничтожения сирийских террористов и нахождения общего языка с афганскими радикалами.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на своей странице в Twitter.

«Когда я стал президентом, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была неостановима, бесчинствуя в Сирии. С тех пор был достигнут поразительный прогресс, особенно за последние пять недель», — подчеркнул он.

«После 18 лет вооруженного противостояния переговоры идут достаточно хорошо. Столкновения продолжаются, но народ Афганистана хочет мира в этой идущей без конца войне», — добавил Трамп.

Президент США также отметил, что ему удалось добиться наилучших отношений с КНДР, поскольку Пхеньян не проводит новых ракетно-ядерных испытаний, возвращает останки павших американских военных, а также «заложников». Трамп заявил о том, что шансы на ядерное разоружение Корейского полуострова довольно велики.

«Время покажет, что произойдет с Северной Кореей, но в конце срока прошлой администрации отношения были ужасными и был риск развития событий по крайне негативному сценарию», — написал президент США.

«Теперь все по-другому. Я с нетерпением ожидаю скорой встречи с Ким Чен Ыном», — заключил Трамп.

Напомним, встреча Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться в конце февраля во Вьетнаме.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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