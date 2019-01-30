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В Кремле отметили, что войны между Россией и Украиной нет

Политика

Обострение отношений между двумя странами было вызвано рядом действий киевской власти после силового переворота 2014 года

Москва, 30 января 2019, 14:52 — REGNUM  Хотя в Кремле не могут оценить позитивно российско-украинские отношения, тем не менее никакой войны между Россией и Украиной не ведется, заявил 30 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание украинского президента Петра Порошенко, назвавшего отношения России и Украины «холодным миром».

Также Песков напомнил, что обострение отношений между двумя странами было вызвано рядом действий киевской власти после силового переворота 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что силовой переворот 2014 года в Киеве привел не только к гражданской войне на Украине, но и к ряду «уродливых проявлений» антироссийской политики украинского государства.

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Отношения Украины и России
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