В Кремле отметили, что войны между Россией и Украиной нет

Москва, , 14:52 — REGNUM Хотя в Кремле не могут оценить позитивно российско-украинские отношения, тем не менее никакой войны между Россией и Украиной не ведется, заявил 30 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание украинского президента Петра Порошенко, назвавшего отношения России и Украины «холодным миром».

Также Песков напомнил, что обострение отношений между двумя странами было вызвано рядом действий киевской власти после силового переворота 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что силовой переворот 2014 года в Киеве привел не только к гражданской войне на Украине, но и к ряду «уродливых проявлений» антироссийской политики украинского государства.

Читайте также: К Кремле заявили об «уродливых проявлениях» антироссийской политики Киева