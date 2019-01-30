Майдан и Полиграф Полиграфович: зачем на Украине обещают проверки граждан

Киев, , 14:50 — REGNUM Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник, 29 января, в эфире телеканала 112 предложил проверить всех без исключения граждан «на предмет сотрудничества с оккупационными властями» в Донбассе.

По словам Матиоса, Петр Порошенко уже дал поручение «отсеять» тех, кто «вынужденно живет в режиме оккупации», от помогающих властям Донбасса добровольно. Реализовать это поручение, сказал прокурор, поможет «программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком», разработанная в Одессе «на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра».

Для опроса каждого гражданина потребуется около получаса, «реакция на вопросы дает ответ — говорит [человек] искренне или не искренне», сказал Матиос. «Придется пропустить [через полиграф] все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, таковы реалии Украины», считает прокурор.

Из контекста следует, что речь все-таки не идет обо всем населении Украины — никакого смысла проверять жителей Львовщины или Тернопольщины «на предмет сотрудничества с оккупационными властями Донбасса» нет. Предложение Матиоса нацелено на жителей ДНР и ЛНР, также, возможно, на бывших жителей Донбасса или жителей соседних регионов.

Появление такой инициативы означает, с одной стороны, что нынешняя власть Украины не имеет ни малейшего желания способствовать возвращению Донбасса. Ей очень полезен режим «ни войны, ни мира» и совсем не нужны несколько миллионов нелояльных избирателей. Поэтому майдан делает предложения, от которых нельзя не отказаться — за ограничением избирательных прав жителей Донбасса логично следуют и проверки на полиграфе.

Во-вторых, заявление Матиоса подтверждает, что его руководитель, Петр Порошенко, рассчитывает на получение голосов «воинственной» части электората. Начальники майдана полагают, что интеллектуальный уровень этой категории электората невысок, и проекты унижения жителей Донбасса будут ими поддержаны.

Наконец, в-третьих, если кто-то из граждан Украины или окружающих ее стран по-прежнему сомневается в том, как выглядит лицо майданной власти, то этим сомневающимся дан еще один пример. Сущность майданной власти — виляя хвостиком, служить хозяину на задних лапках, и одновременно с удовольствием унижать всех, до кого можно дотянуться. Сущность майданной власти — это сущность раба.