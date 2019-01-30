Оппозиция Индии введет квоту для женщин в случае победы на выборах

Нью-Дели, , 15:09 — REGNUM Председатель ведущей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди пообещал ввести квоту для женщин в случае победы на грядущих парламентских выборах. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», с соответствующим заявлением лидер ИНК выступил 29 января на митинге в штате Керала.

В своей речи Рахул Ганди особо отметил приверженность ИНК укреплению положения женщин в индийском обществе. Он подчеркнул, что «Индийский национальный конгресс» активно поощряет вовлечение женщин в политическую деятельность на всех уровнях партийной иерархии. Лидер ИНК заявил, что в случае победы на выборах основным приоритетом его партии станет принятие закона о резервировании трети мест в парламенте и законодательных собраниях штатов за женщинами из зарегистрированных каст и племен. «Индийский национальный конгресс» пытается обеспечить принятие данного законопроекта с 2008 года.

Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года. «Индийский национальный конгресс» и «Бхаратия джаната парти» являются основными соперниками на политической арене Индии.