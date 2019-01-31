Проиранские силы в Сирии желают продолжения войны?

Дамаск, , 05:05 — REGNUM В Сирии развернулся конфликт между сторонниками Москвы и теми, кто ориентируется на Тегеран. В чем причина завязавшейся перестрелки, стоившей жизни десяткам сирийских военных, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Четвертая дивизия сирийских вооруженных сил может считаться филиалом проиранских сил, напрямую контролируемых иранскими стражами революции. В ходе сирийского конфликта Россия уже предлагала президенту Башару Асаду расформировать эту дивизию, вероятно, предвидя ее использование «не по назначению», несмотря на то, что руководит ей брат президента — Махер аль Асад. Конфликт этой дивизии с сирийскими же «силами тигра» можно считать подтверждением правоты российских экспертов.

Если проиранские силы, похоже, желают продолжения войны, используя Сирию как ступеньку на пути к конфликту с Израилем, то России, имеющей соглашение с США и Израилем, такой сценарий, конечно, не подходит. Израиль заявляет о готовности содействовать возвращению на юг Сирии армии Асада и совершенно не желает видеть там иранские или проиранские подразделения.

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