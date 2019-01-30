Среда, 30 Января 2019 года
15:44:56 МСК

Оппозиция индийского штата Кашмир: у Индии «передозировка» Нарендрой Моди

Политика

Лидер оппозиционной партии штата Джамму и Кашмир «Национальная конференция» заявил, что вся страна находится «под гнетом» лозунгов правящей «Индийской народной партии» «только Нарендра Моди, только Амит Шах»

Нью-Дели, 30 января 2019, 15:44 — REGNUM  Лидер оппозиционной партии штата Джамму и Кашмир «Национальная конференция» Омар Абдулла заявил, что Индия страдает от «передозировки» премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Заявление оппозиционного лидера стало ответом на комментарий президента правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амита Шаха по поводу назначения Приянки Ганди генеральным секретарем оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК). Глава БДП обвинил ИНК в семейственности и несменяемости политических лидеров. В ответ Омар Абдулла указал на лицемерие «Индийской народной партии» и заявил, что вся страна находится «под гнетом» лозунгов «только Моди, только Шах».

Ранее, 23 января, Приянка Ганди Вадра была назначена генеральным секретарем «Индийского национального конгресса», ответственным за восточный Уттар-Прадеш. Напомним, что она является потомком первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и сестрой председателя ИНК Рахула Ганди. Приянка Ганди Вадра пользуется большой популярностью у населения благодаря красноречию и обаянию, а также внешней схожести со своей бабушкой — Индирой Ганди.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить