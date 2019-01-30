Экспорт сепаратизма с Украины в Россию – «мало общего с реальностью»

Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM Заявления представителей украинского политикума о поддержке сепаратизма в России имеют мало общего с реальностью и служат иным целям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог, руководитель компании «Пирогов и партнёры» Александр Пирогов.

«Подобные заявления, как представляется, имеют мало общего с реальностью, но служат весьма прозаичным целям. Во-первых, продемонстрировать собственную полезность и нужность спикера в условиях постоянной политической турбулентности перед главными выборами в стране. То есть, ориентация на внутренний политический рынок Украины и внимание антироссийски настроенного истеблишмента, для дальнейшей политической капитализации. Во-вторых, предъявить конкретные усилия, якобы предпринимаемые для ослабления российской политики в области национальных отношений. Опять же для личной выгоды», — считает политолог.

Он убеждён, что подобные высказывания украинских политиков предназначены «для внутреннего пользования».

«Поддержка и развитие идей сепаратизма в России отдельными должностными лицами Украины носит виртуальный характер, не обеспеченный ни необходимыми ресурсами и возможностями, ни актуальностью самой, якобы существующей проблемы. Предназначена для внутреннего политического пользования и не несёт ни малейшей угрозы территориальной целостности России», — подытожил Александр Пирогов.

Напомним, что ранее в СМИ было опубликовано интервью председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко. Она заявила о том, что в парламенте Украины ведётся работа по поддержке «борьбы за независимость» в регионах России. То есть фактически речь шла о том, что Украина ведёт работу по расколу России изнутри, при этом акцент делается на таких регионах как Поволжье, Кавказ, Татария и Кубань.

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